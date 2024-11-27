Россиян предупредили, что в декабре ожидается пик заболеваемости ОРВИ и ковидом

В этом году, как и в прошлые сезоны, пик заболеваемости ОРВИ и ковидом ожидается в середине декабря, предупредил иммунолог Николай Крючков. По его словам, в новогодние праздники будет кратковременное снижение, а к февралю вновь прогнозируется всплеск недугов.

В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук объяснил, как можно защититься от болезней. В первую очередь он рекомендовал россиянам пройти вакцинацию. Также необходимо снизить контакты с людьми, особенно с незнакомыми и пожилыми. А ещё стоит избегать часов пик на транспорте, носить маски, обрабатывать руки и проветривать помещения.

«В случае появления любых признаков ОРВИ, гриппа, а они все общие при лёгком течении и по клиническим данным отличить их невозможно, необходимо взять больничный на несколько дней...» — подчеркнул эксперт.