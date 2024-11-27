Под Белгородом обломки дрона ВСУ упали на приют для собак, есть жертвы

В Белгородской области фрагменты украинского дрона рухнули на приют для животных. В результате этого погибли не менее пяти собак, несколько десятков пострадали. Об этом сообщает руководитель ветеринарной клиники «Котёнок Гав» Светлана Бучнева в беседе с РИА «Новости».

«Пострадало много животных: из 72, примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались ударным газом, что очень опасно», — сказала Бучнева.

Не менее пяти собачек погибли. Сейчас лечение проходят ещё 11 хвостатых, среди них восемь щенков. В приюте отсутствует свет, а комнаты залиты водой после пожаротушения, туда питомцев вернуть нельзя. Сейчас они нуждаются в передержке. Бучнева добавила, что животных планируют расселять, но пока не понятно куда.