Российские журналисты подарили президенту Венесуэлы Мадуро набор ёлочных игрушек

Журналисты информационного агентства Sputnik подарили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро набор ёлочных игрушек Клинской Фабрики «Ëлочка» в качестве символа победы СССР над нацизмом в 1945 году. Мадуро отметил, что это очень актуально перед 80-ой годовщиной Великой Победы.