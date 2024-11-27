Российские журналисты подарили президенту Венесуэлы Мадуро набор ёлочных игрушек
Журналисты информационного агентства Sputnik подарили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро набор ёлочных игрушек Клинской Фабрики «Ëлочка» в качестве символа победы СССР над нацизмом в 1945 году. Мадуро отметил, что это очень актуально перед 80-ой годовщиной Великой Победы.
Николас Мадуро. © Видео Telegram / 360.ru
Ранее стало известно, что Москва намерена пригласить на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году мировых лидеров. Речь идёт не только о главах стран СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая в российской столице будут рады всем, кто захочет приехать на празднование. Так, Владимир Путин пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева принять участие в праздновании.
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