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27 ноября, 12:06

В Казани две сестры-мигрантки сбежали из дома из-за того, что отец хотел выдать их замуж

Mash Iptash: Сёстры из Казани обвинили отца в попытке насильно отдать в рабство

К сотрудникам банка в Казани обратились за помощью две сестры-мигрантки из Таджикистана. Девушки жаловались на собственного отца, сообщает Mash Iptash.

По данным канала, 18-летняя и 20-летняя девушки обвинили отца в желании отдать их в рабство и насильно выдать замуж. Потерпевшие заявили, что мужчина закрыл их дома без телефонов и документов. Если дочери перечили, он их избивал. В итоге девушки сбежали.

Mash узнал, что 26 ноября к правоохранителям приходил брат девушек и заявил об их пропаже. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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Life.ru

Николай Рюмин
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