Заключённая в США родила от убийцы, сидящего в одиночной камере

29-летняя Дейзи Линк и 24-летний Джоан Депас, отбывая сроки за убийства, сумели зачать ребёнка, несмотря на то, что никогда не встречались лицом к лицу. Их необычному воссоединению поспособствовала вентиляционная шахта, сообщает издание WSVN.

Дейзи и Джоан содержатся в отдельных камерах в исправительном учреждении «Тёрнер Гилфорд Найт», однако благодаря общей вентиляционной системе им удалось наладить связь друг с другом. Сначала они использовали эту возможность для общения, чтобы не ощущать одиночества. «Когда долго находишься в изоляции, начинаешь говорить часами, и вскоре кажется, что вы сидите вместе в одной комнате», — поделилась Дейзи в интервью.

Их разговоры со временем переросли в нечто большее — в романтические чувства и планы на будущее. Кстати, на тот момент Дейзи всё ещё отбывала наказание за убийство своего бывшего парня. Несмотря на тяжёлые переживания каждого из осуждённых, они сумели найти поддержку и взаимопонимание друг в друге. Однажды Джоан признался: «Я всегда мечтал стать отцом, но с моим образом жизни это было невозможно. Если бы я мог выбрать кого-то, это была бы ты».

Дейзи не только поддержала его идею, но и предложила способ её осуществить. Джоан принял решение действовать. В течение месяца Джоан с помощью пищевой плёнки передавал через вентиляцию свой биологический материал пять раз в день, а Дейзи использовала старые аппликаторы для лечения грибка, чтобы провести процедуру импровизированного зачатия. Несмотря на низкую вероятность успеха — менее 5%, по мнению экспертов — план, невероятный на первый взгляд, сработал.

Фернандо Акерман, специалист по вопросам фертильности, заявил, что вероятность зачатия таким способом очень низка. Тем не менее, спустя несколько месяцев Дейзи узнала, что она беременна. Эта новость быстро распространилась в тюрьме, вызвав массу обсуждений и подозрений. Семья Дейзи настояла на проведении расследования, однако ДНК-тест подтвердил, что отцом ребёнка является Джоан, её «сосед по вентиляции».

Малышка родилась здоровой, и теперь она живёт с матерью Джоана, так как Дейзи не смогла забрать её. Несмотря на необычные обстоятельства, родители поддерживают связь с ребёнком через видеозвонки и воспитывают её на расстоянии.