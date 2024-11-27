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27 ноября, 14:45

«Защитники Отечества» вручили ветеранам СВО более 80 машин с ручным управлением

Фонд «Защитники Отечества» вручил ветеранам СВО первые автомобили с ручным управлением. Фото © Telegram / «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» вручил ветеранам СВО первые автомобили с ручным управлением. Фото © Telegram / «Защитники Отечества»

Исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров сообщил, что в этом году было передано свыше 80 автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО, которые получили инвалидность в результате ранений. В следующем году фонд планирует выделить порядка 500 таких машин.

«Поправки, принятые Госдумой в 181-й федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», позволили нам обеспечить ребят с парной ампутацией нижних конечностей более 80 автомобилями с ручным управлением», — поделился Хабров в ходе работы Всемирного русского народного собора, проходящего в Храме Христа Спасителя.

Ветераны СВО обучились вождению специализированного автомобиля. Видео © Telegram / «Защитники Отечества | Волгоградская область»

Бойцы уже начали осваивать новую технику, проходить соответствующее обучение и получать сертификаты. В 2024 году перечень получателей был расширен, теперь в него входят добровольцы с тяжёлыми военными травмами и рекомендациями по реабилитации, сообщает телеграм-канал «Защитники Отечества | Волгоградская область».

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Ранее Life.ru рассказал, что в Московской области по инициативе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет создан центр по протезированию и реабилитации. В октябре 2023 года Минпромторг, ФМБА и фонд «Защитники Отечества» запустили в пилотном режиме непрерывный цикл реабилитации и протезирования для раненых, потерявших конечности. Процедуры проводили возле постели пациента. Руководитель ведомства отметила повышение эффективности восстановления и сокращение периода ресоциализации.

Алена Пенчугина
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