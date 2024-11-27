Жить дешевле: Киевский режим решил нажиться на мёртвых украинцах
На Украине предложили поднять цену на погребение и ритуальные услуги
Правящая партия Украины «Слуга народа» внесла на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который инициирует рост цен на погребение и похоронные услуги. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
Предлагаемый законопроект отменит налоговые льготы для ритуальных бюро. Также документ позволит частным компаниям начать работу в сфере захоронения, что даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе.
Таким образом эту сферу хотят сделать конкурентоспособной и «благоприятной» для инвестиций.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что появление множества новых и расширение старых кладбищ на Украине отравляет водные ресурсы на территории всей страны. Вещества трупного разложения попадают в грунтовые воды.
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