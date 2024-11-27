«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 12:42

Жить дешевле: Киевский режим решил нажиться на мёртвых украинцах

На Украине предложили поднять цену на погребение и ритуальные услуги

Правящая партия Украины «Слуга народа» внесла на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который инициирует рост цен на погребение и похоронные услуги. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Предлагаемый законопроект отменит налоговые льготы для ритуальных бюро. Также документ позволит частным компаниям начать работу в сфере захоронения, что даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе.

Таким образом эту сферу хотят сделать конкурентоспособной и «благоприятной» для инвестиций.

На Украине заявили о гибели полумиллиона бойцов ВСУ за время конфликта
На Украине заявили о гибели полумиллиона бойцов ВСУ за время конфликта

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что появление множества новых и расширение старых кладбищ на Украине отравляет водные ресурсы на территории всей страны. Вещества трупного разложения попадают в грунтовые воды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar