В селе под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз свою хозяйку
В Ленинградской области под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз пожилую хозяйку. О трагическом инциденте пишут наши коллеги из 78.ru. Всё случилось на приусадебном участке в деревне Большие Колпаны. Истерзанное тело нашел сын погибшей. Порода собаки не уточняется.
Следователи предварительно установили, что пожилая женщина не раз поднимала руку на питомца. Возможно, это и стало причиной нападения.
А ранее Life.ru рассказывал, как свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы
Kandinsky 3.1 / Life.ru