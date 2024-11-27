В селе под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз свою хозяйку

В Ленинградской области под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз пожилую хозяйку. О трагическом инциденте пишут наши коллеги из 78.ru. Всё случилось на приусадебном участке в деревне Большие Колпаны. Истерзанное тело нашел сын погибшей. Порода собаки не уточняется.

Следователи предварительно установили, что пожилая женщина не раз поднимала руку на питомца. Возможно, это и стало причиной нападения.