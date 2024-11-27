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27 ноября, 12:15

В селе под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз свою хозяйку

В Ленинградской области под Гатчиной дворовый пёс насмерть загрыз пожилую хозяйку. О трагическом инциденте пишут наши коллеги из 78.ru. Всё случилось на приусадебном участке в деревне Большие Колпаны. Истерзанное тело нашел сын погибшей. Порода собаки не уточняется.

Следователи предварительно установили, что пожилая женщина не раз поднимала руку на питомца. Возможно, это и стало причиной нападения.

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А ранее Life.ru рассказывал, как свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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