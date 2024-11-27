В День усыновления черепах ветеринар рассказал, как выбрать питомца и почему их нельзя дарить детям

27 ноября в мире отмечается День поддержки или усыновления черепах. Дети часто просят завести дома какого-нибудь питомца: кролика, попугая, собачку. Но иногда выбор родителей падает на безмолвных и медленных черепах, которые, на первый взгляд, не приносят хозяину особых хлопот. Однако ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru уверяет — уход за этим пресмыкающимся может оказаться намного труднее.

«Это не просто животное, которое можно в аквариум или террариум поместить и забыть о нём. Это должна быть выстроена определённая инсталляция в террариуме у черепахи, с определёнными предметами декора. Также очень важно для них соблюдение температурного режима. Основные заболевания у черепах — авитовитаминоз и как раз грибковые различные болезни, которые вызваны неправильной средой, которую вы для них создали», — пояснил Шеляков.

По словам специалиста, первичный восторг от покупки питомца потом сменяется на заботы, уход и ветеринарное обслуживание. Меньшее количество проблем принесёт взрослая черепаха или особь-подросток. Маленькие черепашки же могут часто болеть и за ними требуется особый уход. Заводить эти животных рекомендуется уже взрослому человеку, который может рационально оценить ответственность от покупки питомца. Самыми популярными черепахами эксперт назвал водные и красноухие. Для их содержания дома требуется аквариум-террариум с выходом на сушу, с ультрафиолетовой и тепловой лампой.

«Надо понимать, что черепахе требуется больше ухода. Больше ухода, уборки, кормления. С кормлением сейчас проблем нет, потому что всё продается в магазинах, все готовые термо-смеси уже. Но уход за черепахой будет больше, чем, например, за крыской, мышкой или морской свинкой, это точно», — объяснил специалист.