Главный скуф России не в курсе, что он — почти «слово года»

Человек-мем Алексей Скуфьин, от фамилии которого образовано слово «скуф», не знал, что модный термин стал вторым по значимости словам уходящего 2024 года. Мужчина признался, что его данный рейтинг не волнует.

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», — отметил собеседник 360.ru.

Он также подчеркнул, что не знает значения большинства модных слов и старается не использовать заимствованные выражения, если в русском языке есть аналоги. Тем не менее, главный скуф России не против развития речи и пополнения словарного запаса.