«К вам пожаловал маньяк»: На Кубани ненасытный разбойник ограбил секс-шоп и забыл об этом

Сотрудникам магазина интимных игрушек всегда следует оставаться начеку, ведь в любой момент к ним может ворваться «маньяк». В Краснодаре такой неутомимый фанат утех зашёл с ножом в секс-шоп и потребовал отдать все резиновые дилдо. Об аппетитах жителя Кубани рассказывает пресс-служба МВД.

Ограбление секс-шопа по-кубански. Видео © Telegram / 23 МВД

«К вам пожаловал маньяк! Просто выдайте мне резиновые ..., сколько есть, и с вами будет всё в порядке», — уверенно пояснил бандит.

Мужчина в маске получил от продавца четыре изделия, а после скрылся с места преступления. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей. Разбойник-членокрад вскоре был пойман, но объяснить свой дерзкий налёт так и не смог. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.