«К вам пожаловал маньяк»: На Кубани ненасытный разбойник ограбил секс-шоп и забыл об этом
МВД: В Краснодарском крае мужчина ограбил секс-шоп, заявив, что он маньяк
Сотрудникам магазина интимных игрушек всегда следует оставаться начеку, ведь в любой момент к ним может ворваться «маньяк». В Краснодаре такой неутомимый фанат утех зашёл с ножом в секс-шоп и потребовал отдать все резиновые дилдо. Об аппетитах жителя Кубани рассказывает пресс-служба МВД.
Ограбление секс-шопа по-кубански. Видео © Telegram / 23 МВД
«К вам пожаловал маньяк! Просто выдайте мне резиновые ..., сколько есть, и с вами будет всё в порядке», — уверенно пояснил бандит.
Мужчина в маске получил от продавца четыре изделия, а после скрылся с места преступления. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей. Разбойник-членокрад вскоре был пойман, но объяснить свой дерзкий налёт так и не смог. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.
А недавно в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края правоохранители нашли подпольный салон, сотрудницы которого оказывали посетителям интимные услуги. Официально заведение зарегистрировано как «центр массажа». Задержаны все организаторы незаконного бизнеса. Там работали даже несовершеннолетние девочки.
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