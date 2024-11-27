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27 ноября, 12:53

«К вам пожаловал маньяк»: На Кубани ненасытный разбойник ограбил секс-шоп и забыл об этом

МВД: В Краснодарском крае мужчина ограбил секс-шоп, заявив, что он маньяк

Сотрудникам магазина интимных игрушек всегда следует оставаться начеку, ведь в любой момент к ним может ворваться «маньяк». В Краснодаре такой неутомимый фанат утех зашёл с ножом в секс-шоп и потребовал отдать все резиновые дилдо. Об аппетитах жителя Кубани рассказывает пресс-служба МВД.

Ограбление секс-шопа по-кубански. Видео © Telegram / 23 МВД

«К вам пожаловал маньяк! Просто выдайте мне резиновые ..., сколько есть, и с вами будет всё в порядке», — уверенно пояснил бандит.

Мужчина в маске получил от продавца четыре изделия, а после скрылся с места преступления. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей. Разбойник-членокрад вскоре был пойман, но объяснить свой дерзкий налёт так и не смог. Теперь ему грозит до 10 лет заключения.

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А недавно в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края правоохранители нашли подпольный салон, сотрудницы которого оказывали посетителям интимные услуги. Официально заведение зарегистрировано как «центр массажа». Задержаны все организаторы незаконного бизнеса. Там работали даже несовершеннолетние девочки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Asia Evtyshok

Николай Рюмин
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