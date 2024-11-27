«Кормила со шприца»: Британка тайно родила девочку и три года прятала её в ящике дивана

В Великобритании суд приговорил женщину к семи годам тюрьмы за жестокое обращение с собственным ребёнком. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

История началась в 2020 году, когда женщина родила дочь в ванной своего дома. Она не зарегистрировала рождение ребёнка и скрывала его существование даже от отца, с которым находилась в сложных отношениях. Девочка провела первые три года жизни в ящике дивана, используемом для хранения постельного белья.

Мать периодически навещала дочь, кормила её через шприц и меняла подгузники. В семье также были другие дети, которых женщина ежедневно отводила в школу, оставляя младшую дочь без присмотра.

В феврале 2023 года девочку обнаружил сожитель матери, услышав детский плач. Прибывшие на место специалисты были шокированы состоянием ребёнка: девочка не могла ходить, ползать или говорить, а её физическое развитие соответствовало уровню десятимесячного младенца. Ребёнок никогда не видел дневного света и не был на свежем воздухе.

Социальный работник, первым прибывший на место происшествия, описал увиденное как «ужасное зрелище», отметив, что ребёнок раскачивался в две стороны, лишённый всякой эмоциональной реакции. Судья Стивен Эверетт выразил сожаление по поводу действий матери, подчеркнув, что она лишила девочку любви и необходимого медицинского ухода. В заявлении, зачитанном суду социальным работником, который первым прибыл на место происшествия, говорилось: «Я посмотрела на её маму и спросила: «Здесь ли вы её держите?» Мать ответила как ни в чём не бывало: «Да, в ящике». Я была потрясена тем, что женщина не проявила никаких эмоций и, казалось, осталась равнодушной к ситуации».

На допросе мать призналась, что не знала о беременности и была в панике после родов. Она утверждала, что ящик не закрывался, и ребёнок находился там не постоянно. Женщина признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения, включая отсутствие базового медицинского ухода за малышкой.

Сейчас девочка находится под опекой, и ей предстоит долгий путь к восстановлению. Ребёнку нужно учиться выражать эмоции и есть.