Митрополит Тихон высказался за введение в школьную программу нового предмета — «Основы семейной жизни». Это поможет восполнить пробелы в воспитании, которые многие родители испытывают в вопросах создания и сохранения семьи, заявил он в эфире телеканала «Крым 24».

Тихон подчеркнул, что обучение должно начинаться не с девятого класса, как это часто предлагается, а с более ранних этапов школьного образования. Он отметил, что многие родители сталкиваются с разводами не по своей вине, а из-за отсутствия знаний и навыков, которые им не были переданы в советское время. «Это беда, а не вина родителей», — заявил митрополит.

Исторически, до революции, в России существовали учебные заведения, которые обучали искусству и науке семейной жизни. Эти учреждения помогали представителям различных сословий укреплять семейные узы. Тихон выразил надежду, что современная программа, которую планируется разработать, будет способствовать возрождению этой традиции и поможет школьникам лучше понять важность и сложность семейных отношений.

По его словам, семейная жизнь — это не только наука, но и искусство, требующее ответственности. Введение такого курса в школьную программу может стать важным шагом в воспитании будущих поколений, способных строить крепкие и гармоничные семьи.

Митрополит Тихон, в миру Георгий Шевкунов, является одной из ключевых фигур Русской Православной Церкви и известным общественным деятелем. За годы служения он проявил себя как активный проповедник и духовный наставник. Также известен своей литературной деятельностью.

Кроме того, митрополит Тихон активно участвует в общественной жизни, выступая на различных форумах и конференциях. Он поднимает важные вопросы о роли церкви в современном обществе, духовно-нравственном воспитании молодежи и сохранении культурного наследия. Его выступления привлекают внимание как верующих, так и светской аудитории, и способствуют укреплению диалога между различными общественными группами.