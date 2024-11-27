Учёные выяснили, почему нельзя запивать антибиотики водой из пластиковой бутылки

Микропластик, который содержится в бутилированной воде, может существенно снижать эффективность антибиотиков. Немецкие учёные из Боннского университета провели серию экспериментов. Исследования показали, что взаимодействие антибиотиков с микропластиком может приводить к снижению их биологической активности и повышению устойчивости к ним.

В литровой пластиковой бутылке может содержаться до 240 тысяч микроскопических частиц пластика. Они способны проникать в клетки организма, попадать в кровоток и накапливаться в органах, вызывая воспаление. Когда их в организме станет слишком много, лечение антибиотиками может стать менее эффективным или даже бесполезным.

Для исследования, которое опубликовали в журнале Scientific Reports, учёные выбрали тетрациклин. Это антибиотик широкого спектра действия, его применяют при лечении пневмонии, бронхита, бактериальных ангин и других заболеваний. Специалисты изучили его взаимодействие с четырьмя видами пластика: полиэтиленом, полипропиленом, полистиролом и нейлоном 6,6. Особенно сильное негативное влияние на действие антибиотика оказал последний. Он выделяется из текстильных изделий и может попасть в организм через дыхание.

Компьютерное моделирование и эксперименты на клеточных линиях мыши и человека подтвердили, что наночастицы пластика, связываясь с тетрациклином, значительно снижают его биологическую активность. Соединение антибиотика с нанопластиком может приводить к его отложению в организме, что повышает риск развития антибиотикорезистентности. Это означает, что в случае серьёзных бактериальных инфекций лекарство может оказаться неэффективным.

Исследователи подчёркивают необходимость дальнейших экспериментов, чтобы глубже понять механизмы взаимодействия микропластика и медикаментов. В условиях постоянно растущей концентрации пластиковых частиц в окружающей среде важно осознавать риски, связанные с использованием бутилированной воды для приёма лекарств.