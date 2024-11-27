Власти Киева предложили восстановить снесённую усадьбу Зеленских XIX века
Власти Киева продвигают инициативу по восстановлению «дома Зеленского». Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Обсуждение ведётся по поводу «дома Евмена Зеленского» в центре Киева, ранее разрушенного неизвестными лицами. В ведомстве заявили, что здание XIX века несёт определённую культурную ценность, потому его восстановление — приоритетная задача для столицы. В обращении к правоохранительным органам власти призвали не препятствовать восстановительным работам.
Напомним, в центре Киева было снесено здание, построенное в конце XIX века по улице Александра Конисского. Его называют «усадьбой Зеленских»— по имени семьи мещанина Евмена Зеленского, которая жила там до революции. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия».
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