Монах Лука Степанов рассказал, как определяется судьба души после смерти
Игумен Лука Степанов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igumenluka
В христианской культуре люди всегда думали, что происходит с человеком после смерти. Верующие молятся о том, чтобы их близкие получили прощение грехов и обрели покой в загробном мире. Но монах Лука Степанов говорит, что молитвы — это не спасение. Важно другое — как человек жил.
«Кто искренне хотел быть в вечности с Богом и подтвердил это своей жизнью, тот непременно получит прощение», — цитирует слова монаха Луки Gazeta.SPb.
По мнению Луки Степанова, после смерти перед каждым встаёт вопрос о том, куда отправиться его душе. Этот выбор, согласно Священному Писанию, зависит от того, как человек прожил свою жизнь на Земле, какие решения принимал и какие поступки совершал.
Степанов сказал, что молитвы за умершего не влияют на то, куда его душа попадёт после смерти. Это зависит от того, как человек жил на земле, относился к Богу и старался ли жить по Его заповедям.
Молитвы за усопших не могут заменить искреннего стремления человека к Богу и праведной жизни. Они лишь могут помочь облегчить страдания души в загробном мире, но окончательное решение о её судьбе принимается на основе земных деяний.
Самое важное для человека — это глубокое раскаяние, вера и желание жить в гармонии с духовными принципами. Даже после ухода из жизни душа может рассчитывать на спасение, если она была полна веры и стремилась к праведности.
Ранее священнослужитель Владислав Береговой высказал свою точку зрения о состоянии души Ленина, которая не обрела покой в земле. Он подчеркнул, что посмертная участь души человека не определяется способом погребения его тела, а зависит от того, как человек строил свои отношения с Богом и окружающими людьми.