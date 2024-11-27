Игрушечный пистолет как повод для серьёзного наказания: что говорит закон

Хулиганство с использованием игрушечного пистолета может обернуться серьёзными последствиями, включая уголовную ответственность. Об этом сообщил юрист Ярослав Остапенко, член Ассоциации юристов России в интервью NEWS.ru. Верховный суд РФ подтвердил, что неправомерные действия даже с ненастоящим оружием грозят наказанием до пяти лет лишения свободы.

Остапенко объяснил, что угроза, созданная игрушечным пистолетом, воспринимается окружающими как реальная, что и обуславливает строгость наказания: «Таким образом, в соответствии с постановлением Верховного суда РФ, за хулиганство с игрушечным пистолетом можно понести серьёзное наказание — вплоть до пяти лет лишения свободы». Он подчеркнул, что закон одинаково суров к тем, кто использует макеты оружия для нарушения общественного порядка.

Кроме того, юрист отметил, что использование животных для запугивания также может привести к серьёзным последствиям. Например, если человек, проявляющий агрессию в общественном месте, использует бойцовскую собаку для запугивания окружающих, это может считаться вооружённым хулиганством: «Условно, мужчина, ругающийся матом, пристающий к прохожим, при этом с бойцовской собакой на поводке, может расцениваться как вооруженное хулиганство». В таких случаях наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Так, закон предусматривает ответственность за любые формы хулиганства, где используются предметы или животные, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Это подчёркивает важность контроля своих действий и необходимости уважительного отношения к окружающим.