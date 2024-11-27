«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:37

Захарова заявила о готовности России обменять 630 военнопленных с Украиной

Москва готова реализовать очередной обмен пленными с Украиной по 630 человек с каждой стороны, а также начать организацию последующих обменов. С таким заявлением выступила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — отметила она на брифинге.

В Госдуме разнесли ложь Сибиги о якобы срыве обмена пленными Россией
В Госдуме разнесли ложь Сибиги о якобы срыве обмена пленными Россией

Недавно волонтёр рассказала, что пленные украинские военнопленные повально отказываются от обменов и просят остаться на территории России. Власти РФ реагируют на их просьбы и позволяют пребывать в стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar