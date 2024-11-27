Захарова заявила о готовности России обменять 630 военнопленных с Украиной
Москва готова реализовать очередной обмен пленными с Украиной по 630 человек с каждой стороны, а также начать организацию последующих обменов. С таким заявлением выступила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — отметила она на брифинге.
Недавно волонтёр рассказала, что пленные украинские военнопленные повально отказываются от обменов и просят остаться на территории России. Власти РФ реагируют на их просьбы и позволяют пребывать в стране.
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