Захарова заявила о готовности России обменять 630 военнопленных с Украиной

Москва готова реализовать очередной обмен пленными с Украиной по 630 человек с каждой стороны, а также начать организацию последующих обменов. С таким заявлением выступила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

«Мы заинтересованы в конструктивном диалоге, нацелены на скорейшее возвращение пленных домой и готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащими и одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — отметила она на брифинге.