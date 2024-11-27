Верховный суд России ликвидировал «Партию дела»

Верховный суд РФ удовлетворил иск о ликвидации «Партии дела» и остановил деятельность политсилы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Партия дела», — сказали в суде.

Ещё в апреле этого года деятельность партии была приостановлена за нарушение законодательства России.

Недавно «Форум свободных государств постРоссии»*, а также 172 его структурных подразделений были признаны террористическими организациями в РФ. С соответствующим решением выступил Верховный суд России.