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27 ноября, 15:12

Верховный суд России ликвидировал «Партию дела»

Верховный суд РФ удовлетворил иск о ликвидации «Партии дела» и остановил деятельность политсилы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Партия дела», — сказали в суде.

Ещё в апреле этого года деятельность партии была приостановлена за нарушение законодательства России.

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Недавно «Форум свободных государств постРоссии»*, а также 172 его структурных подразделений были признаны террористическими организациями в РФ. С соответствующим решением выступил Верховный суд России.

* Признаны террористическими организациями в России

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Николай Рюмин
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