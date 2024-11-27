На юге Москвы вспыхнуло общежитие, из окон люди просят о помощи

В общежитии на юге Москвы случилось возгорание. На месте ведётся эвакуация жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В здании двухэтажного общежития в 4-м Верхнем Михайловском проезде произошёл пожар. Открытое горение из двух окон. Из окон второго этажа люди просят о помощи, начато спасение», — сказал собеседник агентства.

Огонь бушует на площади 40 квадратных метров и постепенно перебирается на кровлю здания.