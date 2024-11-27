Исследование: Дикие кабаны могут передать гепатит Е людям и другим животным

Недавние исследования испанских учёных выявили потенциальную угрозу распространения вируса гепатита Е (HEV) от диких кабанов к людям и домашним животным в Барселоне. Работа, проведённая факультетами биологии и ветеринарной медицины Университета Барселоны, показала молекулярное сходство между штаммами вируса у кабанов и жителями региона, сообщает издание «Animal’s Health».

За последнее десятилетие популяция диких кабанов в Барселоне значительно увеличилась, что связано с урбанизацией и потерей естественной среды обитания. Эти животные, живущие в природном парке Колсерола, стали важным резервуаром вируса, который поражает более 20 миллионов человек в год по данным ВОЗ. Учёные проанализировали фекалии 312 диких кабанов, собранные с 2016 по 2021 год, и обнаружили вирус в семи образцах, все из которых принадлежат к генотипу HEV 3.

Особое внимание привлекли молодые особи, у которых были найдены положительные результаты тестов. Это указывает на то, что вирус эндемичен в популяции кабанов, и заражение происходит в первые годы жизни животных. Отсутствие вируса у взрослых особей подтверждает, что они уже переболели и приобрели иммунитет.

Исследователи подчёркивают, что проблема передачи вируса гепатита Е от диких кабанов имеет глобальный характер. «Рост численности этих животных в городских районах наблюдается не только в Барселоне, но и в других мегаполисах, таких как Рим, Берлин и Гонконг», — отмечают учёные.

Хотя большинство случаев гепатита Е у людей протекают в лёгкой форме, ежегодно заболевание уносит жизни около 50 тысяч человек. Особенно опасен вирус для беременных женщин, уровень смертности среди которых может достигать 30%. Вирус также может передаваться новорождённым.

Для профилактики исследователи рекомендуют избегать контакта с дикими кабанами и не употреблять их мясо в сыром или недоваренном виде. Важно соблюдать гигиену, тщательно мыть руки после возможного контакта с вирусом. Владельцам домашних животных следует следить за тем, чтобы их питомцы не взаимодействовали с фекалиями диких животных.