Автоэксперт назвал основные правила подготовки машины к поездке зимой
Дистанционный запуск удобен и эффективен в зимние морозы © Unsplash / Egor Myznik
Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич поделился мнением о современных методах прогрева автомобилей в зимний период, подчеркнув преимущества дистанционного запуска. В интервью для NEWS.ru он отметил, что современные охранные системы позволяют завести двигатель на расстоянии, даже с помощью смартфона. Это обеспечивает комфортное начало поездки, особенно в условиях низких температур.
Дистанционный запуск двигателя к тому же существенно экономия времени. Система доступна по цене и функционирует на расстоянии двух кварталов от дома. Так можно подготовить машину к поездке до выхода из дома. Ещё это упростит уборку наледи. Гайдукевич подчеркнул, что такие устройства делают зимнее вождение более комфортным и безопасным.
Однако, автоэксперт также отметил, что современные автомобили больше не требуют длительного прогрева. Современные моторы и масла обеспечивают надёжную работу двигателя сразу после запуска. Автопроизводители советуют водителям придерживаться принципа «сел, завёл и поехал». Это не только упрощает эксплуатацию машины, но и способствует снижению расхода топлива и уменьшению выбросов в атмосферу, что делает вождение более экологичными.
Таким образом, дистанционный запуск и принцип «сел и поехал» не противоречат друг другу, а дополняют. Первый позволяет подготовить автомобиль к поездке, а второй — быстро начать движение, не затрачивая лишнего времени на прогрев. Оба подхода применимы в любых климатических условиях, включая суровые зимние морозы.
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