МЧС развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс»

МЧС России развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс». Из-за непогоды в Северной Осетии запретили движение транспорта на участке Владикавказ — Ларс. Были развёрнуты пункты обогрева на выезде из РФ, сообщает телеграм-канал ведомства.

МЧС России развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс». Видео © Telegram / МЧС России

«С Краснодара еду. Иногда захожу сюда (в пункт обогрева, — Прим. Life.ru). Согреться и в путь», — поделился местный житель.

В пунктах обогрева у КПП «Верхний Ларс» водители и пассажиры могут отдохнуть и набраться сил, зарядить телефоны, согреться горячим чаем и взять с собой в дорогу воду. На месте также работают психологи МЧС.