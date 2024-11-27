МЧС развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс»
МЧС России развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс». Из-за непогоды в Северной Осетии запретили движение транспорта на участке Владикавказ — Ларс. Были развёрнуты пункты обогрева на выезде из РФ, сообщает телеграм-канал ведомства.
МЧС России развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс». Видео © Telegram / МЧС России
«С Краснодара еду. Иногда захожу сюда (в пункт обогрева, — Прим. Life.ru). Согреться и в путь», — поделился местный житель.
В пунктах обогрева у КПП «Верхний Ларс» водители и пассажиры могут отдохнуть и набраться сил, зарядить телефоны, согреться горячим чаем и взять с собой в дорогу воду. На месте также работают психологи МЧС.
Напомним, ранее мощный снегопад накрыл Кавказ и оставил местных жителей без света. Во Владикавказе оборвались провода, из-за чего без электричества остались посёлок Попов Хутор и селение Балта. А в селе Верхний Ларс власти закрыли проезд в сторону Грузии до особого распоряжения.
Telegram / МЧС России