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27 ноября, 15:41

Учёные нашли сходство в работе мозга человекообразных обезьян и людей

Человекообразные обезьяны следят за движущимися объектами как люди. Обложка © freepik.com / wirestock

Человекообразные обезьяны следят за движущимися объектами как люди. Обложка © freepik.com / wirestock

Исследование, проведённое специалистами из Университета Невшателя в Швейцарии, показало, что человекообразные обезьяны воспринимают визуальные события аналогично людям. Соответствующие результаты были опубликованы в журнале PLOS Biology.

В эксперименте участвовали пять шимпанзе, две гориллы, два орангутана, 14 взрослых людей и 29 шестимесячных младенцев. Им показали 84 коротких видеоклипа, в которых один объект преследовал другого, например, кошка гналась за мышью.

Исследователи пытались выяснить, как участники эксперимента будут анализировать визуальную информацию. Например, в жизни человек легко поймёт, что кошка — субъект, а мышь — объект, попеременно смотря на их движения. Это важный для эволюции когнитивный механизм.

Оказалось, что и обезьяны, и взрослые люди в большей степени сосредоточены на субъектах (агентах) и объектах (пациентах), а не на фоновом окружении. Они часто переключались между ними, а ещё обращали больше внимания на агента, когда в кадре появлялась еда.

Взрослые люди почти всегда концентрировались на движущихся объектах, тогда как обезьяны изредка всё же интересовались статичным фоном. Шестимесячные младенцы вели себя совсем иначе: они почти всё время уделяли фону и не были увлечены взаимодействием агента и пациента.

Результаты исследования подчёркивают, что способность различать роли в событиях — важный аспект когнитивной эволюции, который, возможно, предшествовал появлению языка. Учёные предполагают, что такая способность не является уникальной для человека, а является общей для высших приматов.

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Ранее Life.ru сообщал, что в США нашли 40 лабораторных обезьян, сбежавших из исследовательского центра. Все сбежавшие животные были молодыми самками весом около трёх килограммов каждая.

Дарья Блинова
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