Фон дер Ляйен считает, что европейцы будут «бороться за свободу», как украинцы

Европейцы должны бороться за свою свободу и суверенитет, как украинцы, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Европе необходимо создать единый оборонный рынок и укреплять свою оборонно-промышленную базу. По её мнению, Европа и Украина борются за одни и те же ценности.

«Я верю, что наше поколение европейцев должно вновь бороться за свободу и суверенитет. За свободу, за которую героически борется народ Украины. За свободу самим определять своё будущее в конфронтационном и нестабильном мире», — сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что свобода объединяет европейцев настоящего и прошлого. Говоря о свободе, речь идёт о безопасности граждан, их способности оплачивать продукты и отопление, получать достойную заработную плату и пользоваться любыми возможностями.