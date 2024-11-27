Медведев заявил о необходимости жёсткого контроля за передвижением мигрантов

Власти России должны чётко отслеживать въезд на территорию страны мигрантов и их дальнейшее передвижение. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о создании и принципах работы цифрового паспорта иностранца. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Все случаи въезда в нашу страну, перемещения по ней и выезда мигрантов должны быть поставлены под жёсткий контроль государства. Без всяких исключений и на основе самых современных технологий», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель главы Совбеза РФ во время совещания по вопросам государственной миграционной политики также отметил важность подключения цифрового профиля иностранца на всех пунктах пропуска московского транспортного узла к середине следующего года.