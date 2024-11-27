Цены на частные дома в России могут вырасти на 50% к 2025 году

В ближайшие годы в России цена на частные дома поднимется в полтора раза. Об этом порталу «Е1» сообщил член президиума Федерации ИЖС, генеральный директор строительной компании «Загородная недвижимость Урала» Александр Свитеньков. Это связано с подорожанием строительных материалов и внедрением эскроу-счетов в марте 2025 года.

Эскроу-счета представляют собой специальные счета, где средства покупателя замораживаются до выполнения строительных обязательств. Такая практика уже применяется в многоквартирных домах с 2019 года и теперь будет распространена на частное строительство. Это нововведение должно сделать процесс оплаты более прозрачным и снизить риски для покупателей. Однако оно также увеличит финансовую нагрузку на строительные компании, что приведёт к росту цен на загородные дома.

«На саму стройку компания берёт в кредит проектное финансирование — максимум 50 миллионов на застройщика. На эти деньги можно построить 4–5 домов — не больше. Соответственно, если строить в том количестве, как мы строили — то есть сотни домов, нужно отдавать в залог всё свое имущество, что очень рискованно для застройщика», — объясняет эксперт.

На фоне текущего подорожания стройматериалов, стоимость квадратного метра в частных домах может достигнуть 150-160 тысяч рублей. Например, если в 2023 году строительство дома площадью 115 квадратных метров стоило 6,6 миллиона рублей, то в 2025 году цена увеличится на четыре миллиона рублей.

Ситуация с ценами на земельные участки остаётся более стабильной. Их стоимость определяется развитием местной инфраструктуры, там, где есть дороги, свет, газ, она выше. При всех неблагоприятных условиях спрос на частные дома остаётся высоким. За последний год объём ввода таких проектов вырос на 15 процентов.