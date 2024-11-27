США обменялись с КНР заключёнными по формуле «три на три»

В Вашингтоне заявили, что был совершён обмен заключёнными с китайской стороной. Соответствующую информацию подтвердили в Госдепартаменте США, уточнив, что были освобождены Марк Суидан, Кай Ли и Джон Льюнг.

«Скоро они вернутся домой и воссоединятся со своими семьями впервые за много лет», — приводит ТАСС слова представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее о проведении обмена сообщала газета Politico. Уточнялось, что граждан обменяли по схеме «три на три»: трое упомянутых американцев были заменены на не называемых китайских граждан. А пару месяцев назад журналисты сообщали, что Китай выдал США заключённого, осуждённого на пожизненный срок. Американец Дэвид Лин вернулся в Америку после 18 лет, проведённых в китайской тюрьме.