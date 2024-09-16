Politico: Китай выдал США заключённого, осужденного на пожизненный срок
Американец Дэвид Лин вернулся в Соединённые Штаты после 18-летнего пребывания в китайской тюрьме. 68-летний заключённый вышел на свободу благодаря сделке между Пекином и Вашингтоном, сообщили в Politico со ссылкой на дочь мужчины.
Признанный виновным в мошенничестве Лин должен был провести за решёткой всю свою жизнь. Белый дом и Госдепартамент на протяжении долгих лет прикладывали усилия для его освобождения, поднимая эту тему на каждых американо-китайских переговорах, утверждает издание. Поднебесная «дала заднюю» лишь в июле этого года, когда госсекретарь Энтони Блинкен встретился с коллегой из КНР Ван И в кулуарах министерской встречи по АСЕАН.
«Никакие слова не могут выразить нашу радость — у нас есть много времени, чтобы наверстать упущенное» — поделилась с Politico дочь Дэвида Элис Лин.
Своих не бросает и президент России Владимир Путин, который в августе этого года добился одного из крупнейших обменов заключёнными между РФ и Западом. Посредником на переговорах выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Всего на родину удалось вернуть восьмерых человек.
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