Politico: Китай выдал США заключённого, осужденного на пожизненный срок

Американец Дэвид Лин вернулся в Соединённые Штаты после 18-летнего пребывания в китайской тюрьме. 68-летний заключённый вышел на свободу благодаря сделке между Пекином и Вашингтоном, сообщили в Politico со ссылкой на дочь мужчины.

Признанный виновным в мошенничестве Лин должен был провести за решёткой всю свою жизнь. Белый дом и Госдепартамент на протяжении долгих лет прикладывали усилия для его освобождения, поднимая эту тему на каждых американо-китайских переговорах, утверждает издание. Поднебесная «дала заднюю» лишь в июле этого года, когда госсекретарь Энтони Блинкен встретился с коллегой из КНР Ван И в кулуарах министерской встречи по АСЕАН.