Иностранный турпоток в Россию вырос на 40%

За первые девять месяцев 2024 года количество иностранных туристов в России увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков во время круглого стола в Совете Федерации.

В общей сложности страну посетили 3,2 миллиона человек, причём значительная часть из них — жители мусульманских стран.

«Самый высокий прирост по тем странам, где работаем по продвижению. У Саудовской Аравии, например, рост в 12 раз, у Омана и Кувейта — в шесть раз. Туристы из Объединённых Арабских Эмиратов посещают нас в четыре раза чаще и почти столько же — туристы из Китая», — привёл цифры замминистра.

Около трети иностранцев воспользовались электронной визой или безвизовыми групповыми поездками. Вахруков подчеркнул, что работа по упрощению визового режима продолжается.

Летом были запущены чартерные рейсы в столицы Бахрейна и Ирана, а также организованы туры для блогеров, чтобы способствовать увеличению интереса к стране. Для привлечения туристов из Китая, Индии и стран Персидского залива сформированы маршруты по 12 регионам России. Эти меры направлены на дальнейшее развитие отрасли и привлечение зарубежных гостей.

По расчётам министерства, всего за 2024 год Россию посетят около 5 миллионов иностранных туристов. Чаще их принимают Москва и Санкт-Петербург. Высоким спросом пользуются Приморский, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Карелия и Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Иркутская области.

Таким образом, Россия становится всё более популярной среди иностранных туристов, особенно из мусульманских стран, благодаря активной работе по продвижению туристических маршрутов и упрощению визового режима.