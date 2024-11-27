Актёр Алек Болдуин обвинил американские СМИ в невежестве по мировым проблемам

Американский актёр Алек Болдуин, недавно удостоенный премии за выдающиеся достижения на Туринском кинофестивале, не остался в стороне от острых политических и социальных вопросов. Как сообщает The Hollywood Reporter в своей речи 66-летний актёр резко раскритиковал СМИ своей страны, обвинив их в том, что новости в США — это прежде всего бизнес.

«Вот почему существует дефицит информации о самых важных проблемах в мире. Американцы мало или вообще ничего не знают об изменении климата, об Украине. Этот дефицит отчасти восполняет киноиндустрия», — заявил Болдуин.

Актёр также предложил масштабные меры по переходу на альтернативные источники энергии, такие как оснащение всех зданий солнечными панелями. Однако он выразил сомнения в возможности полного отказа от традиционных энергоносителей, отметив важность нефти и газа для некоторых сфер деятельности: «Можете ли вы представить себе машину скорой помощи или пожарную машину, которые работают на электричестве и должны заправляться на зарядной станции?».

Напомним, в 2021 году во время съёмок Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, в результате чего погибла оператор и был ранен режиссёр. Это трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс и привело к длительному судебному разбирательству.

Так, жизнь Алека Болдуина в последнее время полна контрастов. С одной стороны, он признан одним из выдающихся актёров современности и активно высказывается по важным социальным вопросам. С другой, его преследуют последствия трагического инцидента, который продолжает будоражить общественность.