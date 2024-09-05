В США призвали возобновить дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора

Специальный прокурор американского штата Нью-Мексико Кари Моррисси призвала суд возобновить дело против актёра Алека Болдуина, который был обвинён в непредумышленном убийстве оператора во время съёмок фильма «Ржавчина» (Rust). По мнению представителя надзорного органа, фактов, которые говорили бы в пользу решения о снятии обвинений, мало.

Как сообщает Associated Press (AP), Моррисси подчёркивает, что актёр виновен в безответственном обращении с оружием. При этом она отвергла недовольства адвокатов Болдуина по поводу того, что прокуратура скрыла важные для дела обстоятельства. Стоит отметить, что согласно постановлению судьи дело не подлежит пересмотру.