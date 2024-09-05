В США призвали возобновить дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора
AP: Прокурор США призвал суд возобновить против Алека Болдуина дело об убийстве
Алек Болдуин. Обложка © ТАСС / ЕРА
Специальный прокурор американского штата Нью-Мексико Кари Моррисси призвала суд возобновить дело против актёра Алека Болдуина, который был обвинён в непредумышленном убийстве оператора во время съёмок фильма «Ржавчина» (Rust). По мнению представителя надзорного органа, фактов, которые говорили бы в пользу решения о снятии обвинений, мало.
Как сообщает Associated Press (AP), Моррисси подчёркивает, что актёр виновен в безответственном обращении с оружием. При этом она отвергла недовольства адвокатов Болдуина по поводу того, что прокуратура скрыла важные для дела обстоятельства. Стоит отметить, что согласно постановлению судьи дело не подлежит пересмотру.
Как сообщал Life.ru, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда артист выстрелил из пистолета, который считал бутафорским. В результате ранения получили два человека из команды. Режиссёру Джоэлу Соузе повредило ключицу, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Впоследствии актёр заявил, что не признаёт вину ни по каким из пунктов предъявленного обвинения. Американский суд отклонял ходатайство Болдуина о снятии с него уголовного обвинения. При этом 13 июля суд прекратил дело о непредумышленном убийстве оператора.