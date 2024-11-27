На Марсе впервые нашли жёлтые кристаллы чистой серы

Марсоход «Кьюриосити», исследуя канал Гедиз Валлис на Марсе, сделал уникальную находку, которая привлекла внимание учёных по всему миру. В ходе анализа обычного на первый взгляд камня, он случайно разрушил его, и внутри оказались жёлтые кристаллы чистой серы — редчайшая находка для Красной планеты, сообщили в NASA.

Ранее на Марсе уже находили серу в виде сульфатов, однако в чистом виде она обнаружена впервые. Это открытие кардинально меняет наше понимание геологических процессов, происходящих на планете, ведь это вещество в элементарной форме может быть связано с особыми условиями, которые на планете до сих пор не фиксировались.

«Найти на Марсе кристаллы чистой серы — это как обнаружить оазис в пустыне. Они не должны были быть здесь, и теперь нам предстоит это объяснить», — прокомментировал Ашвин Васавада, научный руководитель проекта «Кьюриосити». По его словам, такое открытие ставит множество вопросов, на которые учёным предстоит искать ответы.

Обнаружение кристаллов серы на поверхности планеты может говорить о том, что на Марсе когда-то существовали условия, которые способствовали образованию этого вещества — возможно, в результате геотермальных процессов или химических реакций с атмосферными газами.

Более того, учёные полагают, что окружающая местность канала Гедиз Валлис может содержать гораздо больше таких залежей. Исследования этого региона продолжаются, и «Кьюриосити» будет собирать дополнительные образцы, чтобы лучше понять происхождение этих необычных минералов.

Эксперты надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть не только тайны происхождения серы, но и более широкие вопросы о геологической истории Марса, а также возможном существовании воды на его поверхности в далёком прошлом.