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27 ноября, 16:23

На Марсе впервые нашли жёлтые кристаллы чистой серы

До этого на Марсе не находили серу в чистом виде. Обложка © freepik.com / vecstock

До этого на Марсе не находили серу в чистом виде. Обложка © freepik.com / vecstock

Марсоход «Кьюриосити», исследуя канал Гедиз Валлис на Марсе, сделал уникальную находку, которая привлекла внимание учёных по всему миру. В ходе анализа обычного на первый взгляд камня, он случайно разрушил его, и внутри оказались жёлтые кристаллы чистой серы — редчайшая находка для Красной планеты, сообщили в NASA.

Ранее на Марсе уже находили серу в виде сульфатов, однако в чистом виде она обнаружена впервые. Это открытие кардинально меняет наше понимание геологических процессов, происходящих на планете, ведь это вещество в элементарной форме может быть связано с особыми условиями, которые на планете до сих пор не фиксировались.

«Найти на Марсе кристаллы чистой серы — это как обнаружить оазис в пустыне. Они не должны были быть здесь, и теперь нам предстоит это объяснить», — прокомментировал Ашвин Васавада, научный руководитель проекта «Кьюриосити». По его словам, такое открытие ставит множество вопросов, на которые учёным предстоит искать ответы.

Обнаружение кристаллов серы на поверхности планеты может говорить о том, что на Марсе когда-то существовали условия, которые способствовали образованию этого вещества — возможно, в результате геотермальных процессов или химических реакций с атмосферными газами.

Более того, учёные полагают, что окружающая местность канала Гедиз Валлис может содержать гораздо больше таких залежей. Исследования этого региона продолжаются, и «Кьюриосити» будет собирать дополнительные образцы, чтобы лучше понять происхождение этих необычных минералов.

Эксперты надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть не только тайны происхождения серы, но и более широкие вопросы о геологической истории Марса, а также возможном существовании воды на его поверхности в далёком прошлом.

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Напомним, недавно учёные заявили, что начнут выращивать ткани печени на Марсе. Эксперимент планируется провести в 2025 году.

Александра Журавская
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