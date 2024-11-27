24-летний внук Никиты Михалкова произвёл фурор на красной дорожке

26 ноября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового сериала «Первый номер». Среди гостей на мероприятии присутствовала актриса Анна Михалкова, которая пришла поддержать на премьере свою сестру — Надежду, сыгравшую одну из ролей. А компанию Анне составил её старший сын Андрей.

Андрей Баков — внук Никиты Михалкова — появился на ковровой дорожке. Видео © Telegram / Starhit.ru

Анна Михалкова выбрала элегантный образ для премьеры, она была одета в чёрный джемпер, тёмную юбку-миди и ботинки, дополнив наряд яркими бирюзовыми серьгами. Сестра Анны, Надежда Михалкова, привлекала внимание в голубой рубашке и бордовом костюме с юбкой, дополнив свой образ туфлями на высоком каблуке. Сын Анны Андрей Баков предпочёл более расслабленный стиль, появившись в чёрной толстовке, голубых джинсах и кроссовках. Для него этот светский выход стал первым за долгое время. Пользователи сети отметили, что молодой человек вырос настоящим красавцем.

Андрей Баков появился на свет 4 мая 2000 года в семье актрисы Анны Михалковой и бизнесмена Альберта Бакова. Родители ответственно подходили к воспитанию сына: с ранних лет он начал осваивать музыкальные инструменты и актёрское мастерство, а также увлекся хоккеем. Позднее Андрей собрал команду друзей и создал музыкальную группу, где играл на клавишных. Кроме того, он пробовал свои силы в модельной индустрии и даже участвовал в одном модном показе, но решил не связывать свою жизнь с этой сферой.

Экранный дебют Андрея состоялся в 2016 году в комедийном сериале «Чурросы, режиссёром которого была его тетя Надежда Михалкова. Хотя его роль получила положительные отклики, Андрей не захотел продолжать карьеру в кино и выбрал путь экономиста, поступив в МГУ. Тем не менее он продолжил заниматься музыкой, играя в своей группе и выступая в ночных клубах. В 2022 году его имя снова появилось в титрах — он принял участие в съёмках мини-сериала «Номинация».

Напомним, Анна Михалкова воспитывает троих детей — сыновей Андрея и Сергея, а также дочь Лидию. Все они — от её супруга, предпринимателя Альберта Бакова. В 1998 году, в 24 года, актриса вышла замуж за Альберта, который старше её на 12 лет. Вскоре после свадьбы у пары родились два сына с разницей в один год и пять дней. Однако вскоре отношения между ними дали трещину, и они развелись. Их разлука длилась год, и за это время Анна даже чуть не вышла замуж за другого человека. Тем не менее вскоре бывшие супруги помирились и снова сыграли свадьбу.