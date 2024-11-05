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5 ноября, 14:27

У Никиты Михалкова появился второй правнук

Внучка Никиты Михалкова Наташа Степаненко впервые стала мамой

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Никита Михалков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Известный российский режиссёр Никита Михалков теперь дважды прадедушка. Накануне его 22-летняя внучка Наташа Степаненко — дочь младшего сына Артёма — родила сына. О радостном событии девушка сообщила в соцсетях.

Внучка Михалкова опубликовала кадр из роддома. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mixalkovan

Внучка Михалкова опубликовала кадр из роддома. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mixalkovan

«04.11.2024. 14:17», — лаконично подписала фото с роддома наследница Михалкова.

Студентка МГУ Наташа почти не афиширует личную жизнь. Известно, что в июле она вышла замуж за бизнесмена Артёма Степаненко.

Режиссёр отмечает, что его не интересует современная музыка, чаще всего он слушает классику

Режиссёр отмечает, что его не интересует современная музыка, чаще всего он слушает классику

Впервые Михалков стал прадедушкой в 2018 году. Мальчика родила внучка режиссёра от старшего сына Степана Александра. Малыша назвали Фёдором. Всего у Михалкова четверо детей (два сына и две дочки) и 11 внуков.


«Уехали вдвоём, а приехали втроём»: Сати Казанова с дочкой и мужем вернулась домой из роддома
«Уехали вдвоём, а приехали втроём»: Сати Казанова с дочкой и мужем вернулась домой из роддома

Ранее сообщалось, что фигуристка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. СМИ сообщили, что отцом является не супруг спортсменки Владислав Тарасенко, а некий «человек из мира фигурного катания». Позже стало известно, кто же отец ребёнка.

Наталья Демьянова
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