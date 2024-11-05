У Никиты Михалкова появился второй правнук

Известный российский режиссёр Никита Михалков теперь дважды прадедушка. Накануне его 22-летняя внучка Наташа Степаненко — дочь младшего сына Артёма — родила сына. О радостном событии девушка сообщила в соцсетях.

Внучка Михалкова опубликовала кадр из роддома. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mixalkovan

«04.11.2024. 14:17», — лаконично подписала фото с роддома наследница Михалкова.

Студентка МГУ Наташа почти не афиширует личную жизнь. Известно, что в июле она вышла замуж за бизнесмена Артёма Степаненко.

Режиссёр отмечает, что его не интересует современная музыка, чаще всего он слушает классику

Впервые Михалков стал прадедушкой в 2018 году. Мальчика родила внучка режиссёра от старшего сына Степана Александра. Малыша назвали Фёдором. Всего у Михалкова четверо детей (два сына и две дочки) и 11 внуков.

