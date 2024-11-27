Загадочные «белые курильщики» на дне Мёртвого моря: что это значит для региона

Международная исследовательская группа под руководством Центра экологических исследований имени Гельмгольца обнаружила уникальные минеральные образования на дне Мёртвого моря. Эти структуры, названные «белыми курильщиками», представляют собой высокие трубы, достигающие от одного до семи метров в высоту и до трех метров в диаметре. Они формируются благодаря быстрому процессу кристаллизации минералов из подземных вод, насыщенных солью, и могут расти на несколько сантиметров в день. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

За последние пятьдесят лет уровень Мёртвого моря снижался примерно на один метр ежегодно, что привело к образованию новых разломов в горных породах и изменению состояния пресноводных водоносных горизонтов в Израиле, Иордании и на Западном берегу. Механизм образования «белых курильщиков» связан с проникновением грунтовых вод из окружающих водоносных горизонтов в солёные отложения озера. При этом происходит выщелачивание древних слоев породы, состоящей преимущественно из галита. В результате образуется соляной раствор, который поднимается вверх, напоминая струю дыма.

«Белые курильщики» имеют важное значение, так как могут служить индикаторами образования карстовых воронок — опасных провалов, достигающих 100 метров в ширину и 20 метров в глубину. Эти углубления представляют серьезную угрозу для местного населения, сельского хозяйства и инфраструктуры. Для более точного картирования этих образований учёные предлагают использовать автономные плавательные средства, оснащённые многолучевыми эхолотами или гидролокаторами бокового обзора.

Так, открытие «белых курильщиков» не только расширяет наши знания о геологических процессах в Мёртвом море, но и подчёркивает необходимость разработки мер предосторожности для защиты окружающей среды и населения от потенциальных рисков, связанных с карстовыми воронками.