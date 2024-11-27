C пучком и тростью: Никита Джигурда удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

Актёр Никита Джигурда, известный своим эпатажным стилем и любовью к рок-н-роллу, удивил поклонников кардинальным изменением имиджа. В рамках ютуб-шоу «Прудько среди своих» ведущая Юлия Прудько предложила артисту примерить образ утонченного денди. Джигурда предстал в элегантном костюме-тройке, дополнив его коричневыми ботинками, шейным платком, тростью и очками. Волосы актёра были собраны в аккуратный пучок.

Сам Джигурда остался в восторге от своего нового облика. Он заявил: «Я ещё никогда не выглядел круче». Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи сети отметили, что классический стиль идет актёру больше, чем привычные кожаные куртки и брюки. Комментарии варьировались от восторженных: «Невероятно! Никита может быть таким», до критических: «Для чего в 63 выглядеть на 80?».

Несмотря на смену образа, Джигурда не изменил своему сценическому поведению. Он продолжает открыто обсуждать личные темы, включая отношения с женой, фигуристкой Мариной Анисиной. В интервью артист признался, что их развод после восьми лет совместной жизни в 2016 году был инсценировкой для шоу. Это позволило паре заработать 3,5 миллиона рублей. В 2021 году Джигурда и Анисина вновь поженились. Сейчас они воспитывают двоих детей: 15-летнего сына Мика-Анжеля и 14-летнюю дочь Еву-Владу.

Кроме того, у артиста есть взрослый сын Владимир от первого брака, а также двое сыновей от поэтессы Яны Павелковской: 22-летний Артемий-Добровлад и 16-летний Илья-Максимилиан.

Джигурда также поделился воспоминаниями о своей юности, когда предпочитал женщин старше себя. Он считает, что общение с более зрелыми дамами помогло ему развить нестандартное мышление и получить признание.