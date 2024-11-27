Медведев раскрыл, когда завершится конфликт на Украине
Конфликт на Украине может завершиться, когда США и их союзники прекратят поставки оружия в эту страну, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если Вашингтон и его сателлиты прекратят вооружение Украины, конфликт будет исчерпан», — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.
Пока же таких перспектив, со слов Медведева, не наблюдается. Решения президента США Джо Байдена по Украине кажутся российскому политику сиюминутными и непоследовательными. Его администрация «просто играет на эскалацию конфликта», считает Медведев.
Дмитрий Медведев и ранее допускал возможную эскалацию конфликта на Украине из-за действий Запада. В одном из интервью он отметил, что, поддерживая Киев поставками оружия и финансированием, западные страны фактически участвуют в боевых действиях на его стороне против России.
Life.ru