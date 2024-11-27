«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 16:31

Медведев раскрыл, когда завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине может завершиться, когда США и их союзники прекратят поставки оружия в эту страну, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если Вашингтон и его сателлиты прекратят вооружение Украины, конфликт будет исчерпан», — отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.

Пока же таких перспектив, со слов Медведева, не наблюдается. Решения президента США Джо Байдена по Украине кажутся российскому политику сиюминутными и непоследовательными. Его администрация «просто играет на эскалацию конфликта», считает Медведев.

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«‎Надо зажмуриться!» Медведева насмешили слова советника Зеленского о «‎вымышленной» ракете «Орешник»

Дмитрий Медведев и ранее допускал возможную эскалацию конфликта на Украине из-за действий Запада. В одном из интервью он отметил, что, поддерживая Киев поставками оружия и финансированием, западные страны фактически участвуют в боевых действиях на его стороне против России.

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Life.ru

Марина Фещенко
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