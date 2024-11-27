Медведев предупредил, что удары вглубь России отдаляют возможность переговоров
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что удары западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям значительно усложняют перспективы переговоров по урегулированию конфликта в Украине.
«Это, конечно, затрагивает и переговорный процесс, до которого еще очень далеко, и такие события лишь увеличивают дистанцию», — отметил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя последствия атак вглубь территории России.
Ранее Медведев допустил возможную эскалацию конфликта на Украине из-за действий Запада. Он отметил, что, поддерживая Киев поставками оружия и финансированием, западные страны фактически участвуют в боевых действиях на его стороне против России.
Life.ru