«Орешник» (ракета)
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Регион
27 ноября, 16:34

Медведев предупредил, что удары вглубь России отдаляют возможность переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что удары западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям значительно усложняют перспективы переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

«Это, конечно, затрагивает и переговорный процесс, до которого еще очень далеко, и такие события лишь увеличивают дистанцию», — отметил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя последствия атак вглубь территории России.

«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно!» Медведев дал ЕС совет после удара «Орешником»
«Ущерб неприемлемый, сбить невозможно!» Медведев дал ЕС совет после удара «Орешником»

Ранее Медведев допустил возможную эскалацию конфликта на Украине из-за действий Запада. Он отметил, что, поддерживая Киев поставками оружия и финансированием, западные страны фактически участвуют в боевых действиях на его стороне против России.

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Life.ru

Марина Фещенко
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