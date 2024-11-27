Медведев предупредил, что удары вглубь России отдаляют возможность переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что удары западными дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям значительно усложняют перспективы переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

«Это, конечно, затрагивает и переговорный процесс, до которого еще очень далеко, и такие события лишь увеличивают дистанцию», — отметил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, комментируя последствия атак вглубь территории России.