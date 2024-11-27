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27 ноября, 16:45

Магнитная буря накроет Землю в ночь на 29 ноября

Вероятно, это будет последняя магнитная буря ноября. Обложка © freepik.com / jplenio1

Вероятно, это будет последняя магнитная буря ноября. Обложка © freepik.com / jplenio1

В ночь на 29 ноября Землю ожидает мощная магнитная буря, пик которой придётся на период с полуночи до полудня. Геомагнитный удар достигнет шести баллов, что соответствует среднему уровню активности (G2), сообщают специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозам, после полудня 29 ноября буря начнет ослабевать, но с 18:00 до 21:00 ожидается ещё одна вспышка. Специалисты предупреждают, что в это время геомагнитная активность может достигать четырёх баллов. Астрофизики отмечают, что в ноябре наблюдалось снижение солнечной активности. Если в октябре было зафиксировано девять подобных событий, то в ноябре — лишь одно.

Профессор Сергей Богачёв из Института космических исследований РАН подчеркнул, что нынешняя буря не связана с новыми вспышками на Солнце, а скорее вызвана солнечным ветром. Он также отметил, что в этот раз жители средних широт не увидят северного сияния. Последний раз такая возможность у них появлялась в начале октября.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, вызванные изменениями в космической погоде. Например, вспышками на солнце или солнечным ветром. Эти явления могут влиять на спутниковые технологии и здоровье людей, особенно метеозависимых.

Для тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля, невролог Екатерина Демьяновская советует избегать стресса в периоды магнитной бури. Также она рекомендовала горячие ванны для ног, гимнастику и контрастный душ.

Специалисты прогнозируют, что после этой бури магнитосфера будет оставаться в спокойном состоянии до конца 2024 года. Это означает, что серьёзных геомагнитных возмущений в ближайшие месяцы больше не ожидается.

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Астрофизик Эйсмонт рассказал, что в ближайшие годы тоже не стоит ожидать таких мощных магнитных бурь, которые были в 2024 году. В ближайшие годы звезда будет снижать интенсивность выбросов.

Дарья Блинова
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