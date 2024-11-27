Вице-губернатора Ростовской области Кушнарёва отправили под стражу

Заместителя губернатора Ростовской области, министра транспорта региона Виталия Кушнарёва арестовали до 24 января по делу о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия, боеприпасов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Постановлением Кировского районного суда города Ростова-на-Дону от 27.11.2024 Кушнарёву В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24.01.2025 включительно», — указано в сообщении.

Вместе с Кушнарёвым задержали и его заместителя Дмитрия Мамелко. Его отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на задержание руководителей, работа министерства осуществляется в штатном режиме, заявил ранее журналистам замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.