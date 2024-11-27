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27 ноября, 19:50

Вице-губернатора Ростовской области Кушнарёва отправили под стражу

Суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Кушнарёва до 24 января

Виталий Кушнарёв. Фото © Telegram / Виталий Кушнарёв | Ростовская область

Виталий Кушнарёв. Фото © Telegram / Виталий Кушнарёв | Ростовская область

Заместителя губернатора Ростовской области, министра транспорта региона Виталия Кушнарёва арестовали до 24 января по делу о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении оружия, боеприпасов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Постановлением Кировского районного суда города Ростова-на-Дону от 27.11.2024 Кушнарёву В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24.01.2025 включительно», — указано в сообщении.

Вместе с Кушнарёвым задержали и его заместителя Дмитрия Мамелко. Его отпустили под подписку о невыезде. Несмотря на задержание руководителей, работа министерства осуществляется в штатном режиме, заявил ранее журналистам замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин.

Ранее Life.ru публиковал подробности о роскошной жизни задержанного 49-летнего главы министерства транспорта Ростовской области Кушнарёва. Самая большая задекларированная им квартира — это пентхаус с панорамным балконом стоимостью до 70 млн рублей в одной из башен «Ростова-Сити». Супруга Кушнарёва — председатель правления премиум-посёлка Парковый. Это клубное фешенебельное место на берегу Дона в хуторе Рыбацком недалеко от Ростова. На должность главы Минтранса региона — заместителя губернатора Кушнарёв встал в июне 2024 года. Транспортное ведомство он также возглавлял в 2014-2016 годах, после чего был мэром Ростова-на-Дону (2016-2019) и депутатом Госдумы VIII созыва. Накануне стало известно о задержании Кушнарёва.

Элитный туалет и особняк под вертолёт. Как живёт замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарёв, подозреваемый в коррупции
Элитный туалет и особняк под вертолёт. Как живёт замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарёв, подозреваемый в коррупции
Полина Никифорова
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