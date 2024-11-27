Прокурор запросил 9 лет колонии для экс-главы трёх спортивных федераций Власенко

Сегодня, 27 ноября, представитель государственного обвинения запросил для бывшего президента Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания РФ и Федерации водного поло, а также экс-советника президента Олимпийского комитета РФ Алексея Власенко девять лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 450 млн рублей.

«Прошу суд признать Власенко виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила гособвинитель в Таганском районном суде Москвы.

Также она призвала наложить на Власенко штраф в размере 5 млн 616 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовала приговорить к 8 годам колонии общего режима бывшего руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Колотилову, а её бывшего заместителя Ольгу Покидышеву — к 7,5 года лишения свободы. Для двух других фигурантов дела — Эльмиры Зубковой и Артема Вашурова — прокурор запросила 6,5 года и 7 лет колонии соответственно.

Согласно версии обвинения, в 2013 Власенко придумал схему обогащения на программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020». Он обратился к представителю группы компании «Фармдискавери» Владимиру Зубкову и пообещал помочь победить в тендере на приобретение зарубежных компонентов для препаратов. Затем фигуранты дела обратились к экс-главе департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольге Колотиловой и бывшему заместителю главы этого департамента Ольге Покидышевой, которые помогли структурам «Фармдискавери» победить на тендерах. По версии обвинения, с 2013 по 2014 год участники незаконой схемы получили 450 миллионов рублей из средств госпрограммы. 56-летний Власенко вину не признаёт.