Прокурор запросил 9 лет колонии для экс-главы трёх спортивных федераций Власенко
Алексей Власенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Сегодня, 27 ноября, представитель государственного обвинения запросил для бывшего президента Российской федерации прыжков в воду, Федерации синхронного плавания РФ и Федерации водного поло, а также экс-советника президента Олимпийского комитета РФ Алексея Власенко девять лет лишения свободы. Он обвиняется в мошенничестве на сумму более 450 млн рублей.
«Прошу суд признать Власенко виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила гособвинитель в Таганском районном суде Москвы.
Также она призвала наложить на Власенко штраф в размере 5 млн 616 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовала приговорить к 8 годам колонии общего режима бывшего руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольгу Колотилову, а её бывшего заместителя Ольгу Покидышеву — к 7,5 года лишения свободы. Для двух других фигурантов дела — Эльмиры Зубковой и Артема Вашурова — прокурор запросила 6,5 года и 7 лет колонии соответственно.
Согласно версии обвинения, в 2013 Власенко придумал схему обогащения на программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020». Он обратился к представителю группы компании «Фармдискавери» Владимиру Зубкову и пообещал помочь победить в тендере на приобретение зарубежных компонентов для препаратов. Затем фигуранты дела обратились к экс-главе департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольге Колотиловой и бывшему заместителю главы этого департамента Ольге Покидышевой, которые помогли структурам «Фармдискавери» победить на тендерах. По версии обвинения, с 2013 по 2014 год участники незаконой схемы получили 450 миллионов рублей из средств госпрограммы. 56-летний Власенко вину не признаёт.
Ранее военные следователи завершили расследование дела против техдиректора фирмы, похитившего более 11 миллионов рублей при исполнении госконтранкта для нужд силовых ведомств. Ему вменяют совершение мошенничества при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ).