С бывшего замминистра обороны Иванова потребовали более 4 млрд рублей

Компания «Оборонстрой» и банк «Интеркоммерц», представленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), потребовали взыскать с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова более 4,2 млрд рублей. Соответствующие иски были поданы в рамках уголовного дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.