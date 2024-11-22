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Регион
22 ноября, 02:34

С бывшего замминистра обороны Иванова потребовали более 4 млрд рублей

АСВ и «Оборонстрой» требуют взыскать с фигурантов дела Иванова 4,2 млрд рублей

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

Компания «Оборонстрой» и банк «Интеркоммерц», представленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), потребовали взыскать с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова более 4,2 млрд рублей. Соответствующие иски были поданы в рамках уголовного дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.

«Оборонстрой» и АСВ в качестве гражданских исков требуют взыскать с фигурантов более 4,2 млрд рублей», — отмечает издание.

Представители «Оборонстроя» и АСВ признаны потерпевшими и заявили свои гражданские иски в ходе предварительного следствия. Исковые требования приобщены к материалам дела.

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Напомним, 24 апреля Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взяток. Его имущество и банковские счета арестовали. Расследование связано с его работой в сфере строительства для Минобороны. Экс-заместитель министра сейчас находится под арестом до 23 декабря. 20 ноября обвинение стало более серьёзным: ему инкриминировали два эпизода растраты и легализации незаконных средств.

Анатолий Цейко
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