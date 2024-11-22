С бывшего замминистра обороны Иванова потребовали более 4 млрд рублей
АСВ и «Оборонстрой» требуют взыскать с фигурантов дела Иванова 4,2 млрд рублей
Тимур Иванов. Обложка © Life.ru
Компания «Оборонстрой» и банк «Интеркоммерц», представленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), потребовали взыскать с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова более 4,2 млрд рублей. Соответствующие иски были поданы в рамках уголовного дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.
«Оборонстрой» и АСВ в качестве гражданских исков требуют взыскать с фигурантов более 4,2 млрд рублей», — отмечает издание.
Представители «Оборонстроя» и АСВ признаны потерпевшими и заявили свои гражданские иски в ходе предварительного следствия. Исковые требования приобщены к материалам дела.
Напомним, 24 апреля Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взяток. Его имущество и банковские счета арестовали. Расследование связано с его работой в сфере строительства для Минобороны. Экс-заместитель министра сейчас находится под арестом до 23 декабря. 20 ноября обвинение стало более серьёзным: ему инкриминировали два эпизода растраты и легализации незаконных средств.