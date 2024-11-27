В американском журнале American Thinker Украине предрекли распад по югославскому варианту: после завершения конфликта Киеву останутся западные области, а Москве — территории вдоль побережья Чёрного моря от РФ до Крымского полуострова.

«Вполне вероятно, что война на Украине закончится прекращением огня, которое оставит Украину с контролем над обломком государства на западе, а Россию — над украинской территорией, простирающейся вдоль побережья Чёрного моря. Ситуация напоминает распад Югославии после войны в 1990-х годах», — пишет издание.

В журнале также отметили, что Россия сегодня способна противостоять расширению НАТО на Украину. Поэтому, пишет AT, данный шаг можно считать крайне неразумным, с учётом непримиримости РФ в этом вопросе и беспокойства русского этнического меньшинства в Киеве.