Напоминает Югославию: В США предрекли Украине незавидное будущее
AT: Завершение конфликта на Украине можно сравнить с развалом Югославии
В американском журнале American Thinker Украине предрекли распад по югославскому варианту: после завершения конфликта Киеву останутся западные области, а Москве — территории вдоль побережья Чёрного моря от РФ до Крымского полуострова.
«Вполне вероятно, что война на Украине закончится прекращением огня, которое оставит Украину с контролем над обломком государства на западе, а Россию — над украинской территорией, простирающейся вдоль побережья Чёрного моря. Ситуация напоминает распад Югославии после войны в 1990-х годах», — пишет издание.
В журнале также отметили, что Россия сегодня способна противостоять расширению НАТО на Украину. Поэтому, пишет AT, данный шаг можно считать крайне неразумным, с учётом непримиримости РФ в этом вопросе и беспокойства русского этнического меньшинства в Киеве.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил удары России по базам НАТО в случае эскалации со стороны Запада, разрешившего Киеву атаковать территорию РФ своими дальнобойными ракетами. По его словам, страны Запада должны понимать, что они воюют на стороне Украины, поставляя ВСУ оружие, предоставляя финансовые средства и давая разрешение на использование американских и европейских ракет против России.