Заместитель главнокомандующего объединёнными силами НАТО по трансформации, генерал Кристиан Бадиа заявил, что сегодня Россия якобы ведёт гибридную войну против Запада, а альянс, в свою очередь, борется с РФ за новый миропорядок. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

«Противостояние с Россией — это не просто «холодная война 2.0». Здесь речь идёт о новом миропорядке», — сказал высокопоставленный офицер.

Бадиа добавил, что Россия «находится в одном строю» с Китаем, КНДР и Ираном, якобы разрабатывая вместе с ними спутники и гиперзвуковое оружие и наращивая свой потенциал в киберсфере. Однако никаких доказательств генерал не предоставил.

Также генерал выразил опасения, что Москва, Пекин, Пхеньян и Тегера месте с Бразилией, Индией и ЮАР могут потеснить Запад. Напомним, что большинство из этих стран входит в БРИКС.