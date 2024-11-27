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Регион
27 ноября, 19:42

«Не просто «холодная война 2.0»: В НАТО рассказали, за что борются с Россией

Генерал Бадиа заявил, что НАТО борется с Россией за новый миропорядок

Заместитель главнокомандующего объединёнными силами НАТО по трансформации, генерал Кристиан Бадиа заявил, что сегодня Россия якобы ведёт гибридную войну против Запада, а альянс, в свою очередь, борется с РФ за новый миропорядок. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

«Противостояние с Россией — это не просто «холодная война 2.0». Здесь речь идёт о новом миропорядке», — сказал высокопоставленный офицер.

Бадиа добавил, что Россия «находится в одном строю» с Китаем, КНДР и Ираном, якобы разрабатывая вместе с ними спутники и гиперзвуковое оружие и наращивая свой потенциал в киберсфере. Однако никаких доказательств генерал не предоставил.

Также генерал выразил опасения, что Москва, Пекин, Пхеньян и Тегера месте с Бразилией, Индией и ЮАР могут потеснить Запад. Напомним, что большинство из этих стран входит в БРИКС.

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Ранее политтехнолог заявила, что президент РФ Владимир Путин на Валдае показал российское видение миропорядка. Life.ru публиковал подборку главных тезисов выступления, а также всю речь лидера страны.

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Wikipedia / Влада на Република Северна Македонија

Алена Пенчугина
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