«Правда»: Маск оценил «Братьев Карамазовых» выше психологических трудов

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отметил литературное наследие Фёдора Достоевского, заявив о его превосходстве над популярными книгами по психологии.

Своё мнение Маск высказал в социальной сети X, отвечая на запись одного из пользователей. Автор публикации сравнил современную психологическую литературу с фрагментом из романа «Братья Карамазовы», предложив читателям задуматься о глубине произведений русского классика.