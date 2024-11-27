«Правда»: Маск оценил «Братьев Карамазовых» выше психологических трудов
Маск заявил о превосходстве Достоевского над современной психологией
Илон Маск. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отметил литературное наследие Фёдора Достоевского, заявив о его превосходстве над популярными книгами по психологии.
Своё мнение Маск высказал в социальной сети X, отвечая на запись одного из пользователей. Автор публикации сравнил современную психологическую литературу с фрагментом из романа «Братья Карамазовы», предложив читателям задуматься о глубине произведений русского классика.
«Правда», — написал предприниматель.
Ранее Маск раскрыл масштабы бюрократии в США, приведя в пример лестницы из Пентагона. По его словам, ремонт лестницы занимает больше времени, чем строительство всего здания целиком в 1940-х годах.