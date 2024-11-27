Песков заявил о притеснении российских журналистов в Европе

Москва заявила о систематических ограничениях, которые вводятся в европейских странах в отношении представителей российских СМИ. Как сообщил Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это проявляется в отказе продлевать аккредитации, ограничении вещания и других формах давления.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация свидетельствует о подходе европейских стран к свободе слова. Песков отметил, что российским журналистам фактически перекрывают возможность выполнять свои профессиональные обязанности.

«Не дают вещать нашим вещателям, не дают работать нашим журналистам, их лишают возможности продлевать аккредитации. Это вот такая свобода слова по-европейски», — подчеркнул официальный представитель Кремля.