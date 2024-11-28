В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях
В Краснодаре мужчина упал в яму на месте просадки грунта на трамвайных путях
Место провала трамвайного полотна в Краснодаре. Обложка © Telegram / МЦУ Краснодар
В Краснодаре произошёл инцидент на трамвайных путях на улице Московская. По информации, поступившей от регионального муниципального центра управления городом, там произошло обрушение трамвайного полотна, куда в итоге упал мужчина.
«В провал упал мужчина, переходил трамвайные пути и не увидел яму. Пострадавший направлен в ГКБ №3, предположительно — вывих плеча», — сообщили в МЦУ.
В работе по ликвидации последствий принимали участие 34 человека и 8 единиц техники. Для обеспечения бесперебойного движения трамваев были организованы маршруты по улице Декабристов.
Ранее в Краснодаре в ЖК «Панорама» произошёл пожар по вине пьяного водителя. Очевидцы рассказали, что 30-летний владелец Honda Civic влетел в автомобили, его машина перевернулась и загорелась.