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27 ноября, 21:29

В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях

В Краснодаре мужчина упал в яму на месте просадки грунта на трамвайных путях

Место провала трамвайного полотна в Краснодаре. Обложка © Telegram / МЦУ Краснодар

Место провала трамвайного полотна в Краснодаре. Обложка © Telegram / МЦУ Краснодар

В Краснодаре произошёл инцидент на трамвайных путях на улице Московская. По информации, поступившей от регионального муниципального центра управления городом, там произошло обрушение трамвайного полотна, куда в итоге упал мужчина.

«В провал упал мужчина, переходил трамвайные пути и не увидел яму. Пострадавший направлен в ГКБ №3, предположительно — вывих плеча», — сообщили в МЦУ.

В работе по ликвидации последствий принимали участие 34 человека и 8 единиц техники. Для обеспечения бесперебойного движения трамваев были организованы маршруты по улице Декабристов.

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Тимур Хингеев
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