«Орешник» (ракета)
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27 ноября, 22:18

«Игры закончены»: В США расшифровали сигнал России после запуска «Орешника»

Политолог Доктороу: Запуск БРСД «Орешник» — сигнал Западу, что «игры» закончены

Испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало чётким сигналом Москвы для Запада о завершении дипломатических «игр», заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

В беседе на YouTube-канале Judging Freedom он подчеркнул, что не стоит воспринимать предупреждения России как манипуляции. По словам Доктороу, «русские на данный момент не играют в игры».

«Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены», — добавил политолог.

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Тем временем Дмитрий Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о применении «Орешника». По словам политика, у Москвы и Вашингтона есть определённые договорённости и обязательства, исполнение которых необходимо для предотвращения международного конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Анатолий Цейко
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