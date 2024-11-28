«Игры закончены»: В США расшифровали сигнал России после запуска «Орешника»

Испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало чётким сигналом Москвы для Запада о завершении дипломатических «игр», заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

В беседе на YouTube-канале Judging Freedom он подчеркнул, что не стоит воспринимать предупреждения России как манипуляции. По словам Доктороу, «русские на данный момент не играют в игры».

«Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены», — добавил политолог.