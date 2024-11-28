«Ребята, это чума!»: Арбенина вышла на связь после падения на концерте в Петербурге

Российская певица Диана Арбенина поделилась эмоциями в своём телеграм-канале после инцидента, который произошёл во время её концерта в Санкт-Петербурге. Во время выступления исполнительница упала с балкона в фан-зону, но не получила серьёзных травм.

Исполнительница делится чувствами. Видео © Telegram / Диана Арбенина

Арбенина поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что это шоу стало одним из самых ярких для неё.

«Лучшие люди. Сегодня, когда падала с балкона, ещё раз в этом убедилась. Ребята, это чума», — поделилась чувствами артистка.