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27 ноября, 21:57

«Ребята, это чума!»: Арбенина вышла на связь после падения на концерте в Петербурге

Арбенина поблагодарила фанатов после падения на концерте в Санкт-Петербурге

Диана Арбенина. Обложка © Telegram / Диана Арбенина / Фото Kampinski

Диана Арбенина. Обложка © Telegram / Диана Арбенина / Фото Kampinski

Российская певица Диана Арбенина поделилась эмоциями в своём телеграм-канале после инцидента, который произошёл во время её концерта в Санкт-Петербурге. Во время выступления исполнительница упала с балкона в фан-зону, но не получила серьёзных травм.

Исполнительница делится чувствами. Видео © Telegram / Диана Арбенина

Арбенина поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что это шоу стало одним из самых ярких для неё.

«Лучшие люди. Сегодня, когда падала с балкона, ещё раз в этом убедилась. Ребята, это чума», — поделилась чувствами артистка.

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Напомним, что во время концерта в Петербурге Арбенина решила пройтись по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция провалилась, и она полетела в фан-зону под испуганные крики толпы. Зрители успели поймать Арбенину и затащить обратно на балкон. Предварительно, она не пострадала.

Тимур Хингеев
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